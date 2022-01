Regno Unito: Tom Tugendhat pronto a sfidare Johnson per la leadership dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare conservatore britannico, Tom Tugendhat, è il primo a lanciare il guanto di sfida al premier, Boris Johnson, nel caso in cui si apra una competizione interna alla formazione politica per la leadership. Eletto nel distretto di Tonbridge e Malling e presidente della commissione affari esteri della Camera dei Comuni, Tugendhat ha affermato che sarebbe stato un "enorme privilegio" servire come primo ministro, un lavoro che una volta ha descritto come vincere alla lotteria. L'ex soldato, 48 anni, che ha prestato servizio in Iraq e in Afghanistan, secondo quanto riferisce il quotidiano “Guardian”, è un centrista conservatore senza esperienza ministeriale ed è considerato un outsider nella potenziale successione a Johnson, ma il suo nome sta emergendo sempre più come un'opzione praticabile. Un ex ministro del governo ha detto: "Tom sarebbe la mia prima scelta". “Penso che spetti a tutti noi proporci. E spetta all'elettorato, nel primo caso ai colleghi parlamentari, e nel secondo al partito, scegliere”, ha detto Tugendhat, specificando di non aver ancora saggiato il sostegno interno al partito. (Rel)