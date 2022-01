Egitto-Senegal: Al Sisi riceve omologo senegalese, focus sulla cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato oggi il suo omologo senegalese, Macky Sall, al Cairo. Lo riferiscono i media locali. I due presidenti hanno firmato protocolli d'intesa nei campi dell'energia elettrica, dei beni culturali dell'antichità, di cultura e di sport. Inoltre, i due hanno si sono accordati sull'esenzione reciproca dal visto per i titolari di passaporti diplomatici. Il presidente senegalese ha elogiato le imprese egiziane in Senegal attive nei settori dell'edilizia, del turismo e delle infrastrutture, chiedendo maggiori investimenti. Infatti, il Senegal sta lavorando per firmare accordi con l'Egitto nel campo dell'aviazione, al fine di facilitare il trasporto aereo tra i due Paesi. Inoltre, il presidente Sall si è detto determinato a difendere con l'Egitto "l'agenda africana a livello globale". Dal canto suo, l'Egitto aumenterà gli scambi commerciali con il Senegal e inaugurerà il Consiglio d'affari egiziano-senegalese. Lo ha affermato lo stesso Al Sisi, aggiungendo che il suo Paese sostiene il Senegal nella presidenza dell'Unione africana e confida nella sua leadership nell'affrontare le sfide attuali. In chiusura, Al Sisi ha dichiarato che Il Cairo "è in prima linea nella lotta al terrorismo sul continente africano".(Cae)