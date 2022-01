Energia: Russwurm (Bdi), economia tedesca non dipende necessariamente dal Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia non dipende necessariamente dal gas naturale proveniente dal gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il presidente della Federazione degli industriali tedeschi (Bdi), Siegfried Russwurm, in un’intervista rilasciata ai media del gruppo Funke. “La Germania ha bisogno di un approvvigionamento energetico sicuro. Ma non dipende da un unico gasdotto, nemmeno dal Nord Stream 2”, ha affermato Russwurm. La Germania riceve più del 50 per cento del suo gas dalla Russia. "Non sarebbe certamente facile a breve termine sostituire questa parte, completamente o in gran parte", ha aggiunto, riferendosi al potenziale conflitto in Ucraina. Secondo la sua valutazione, tuttavia, la Germania non si è resa troppo dipendente dalle forniture energetiche russe. "Sinora la Russia ha sempre garantito le forniture, incluso quest'inverno", ha affermato Russwurm. "L'acquisto della maggior parte del gas da quel Paese non è un azzardo, ma è una scelta affidabile ed economica", ha proseguito il presidente della Bdi.(Geb)