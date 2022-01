Francia-Algeria: colloquio telefonico Macron-Tebboune, focus su cooperazione e memoria storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, durante il quale le autorità hanno accolto con favore "la dinamica positiva delle relazioni bilaterali, in particolare in ambito economico e della sicurezza". Lo riferisce in un comunicato la presidenza francese, secondo la quale le parti hanno deciso "di proseguire su questa strada". Il colloquio - prosegue l'Eliseo - si è concentrato anche sulla preparazione del vertice Unione europea - Unione africana che si svolgerà a Bruxelles il 17 e 18 febbraio, nell'ambito della presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea. I due presidenti hanno inoltre affrontato questioni di stabilità regionale, in particolare la lotta al terrorismo nel Sahel. Infine, Macron è tornato sulle sue ultime iniziative "avviate in Francia per la pacificazione dei ricordi sulla colonizzazione e la guerra in Algeria". A questo proposito il presidente francese "si è detto disponibile a lavorare sull'argomento con il suo omologo algerino, in particolare per quanto riguarda la ricerca sui dispersi e la manutenzione dei cimiteri europei in Algeria". (Frp)