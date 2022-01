Austria: cancelliere Nehammer annuncia progressivo allentamento restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coprifuoco in vigore in Austria per contenere i contagi di Covid-19 sarà posticipato alle 22:00 dal 5 febbraio. Lo ha affermato il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, che ha poi enunciato una tabella di marcia che prevede un progressivo allentamento delle misure restrittive. Il piano graduale per l'allentamento è stato creato in vista del picco dell'attuale ondata di Covid, ha affermato Nehammer. Il maggior numero di nuovi contagi è previsto per la fine della prima settimana di febbraio. L'incidenza in sette giorni in Austria è attualmente di circa 2.400 contagi ogni 100 mila abitanti, più del doppio rispetto alla Germania. La base delle decisioni è quindi il prevedibile ulteriore abbassamento della pressione sulle strutture sanitarie. "Questi numeri sono stabili e ad un livello sotto controllo", ha affermato Nehammer parlando dei ricoveri e delle unità di terapia intensiva. (Geb)