Francia: Pecresse, serve un "piano di rilancio" che punti sul nucleare

- Serve un “piano di rilancio” in materia energetica puntando in particolare su una "rimobilitazione massiccia" del settore nucleare. Lo ha detto la presidente della regione Ile-de-France e candidata dei Repubblicani alle elezioni presidenziali francesi, Valerie Pecresse, durante un evento politico nella città di Saint-Vulbas, centro dove ha sede la centrale di Bugey. Denunciando "decisioni irresponsabili e incoerenti" come la chiusura della centrale di Fessenheim e quella prevista per altri 12 reattori entro il 2035, Pecresse ha pronosticato "un vero disastro energetico" in Francia. La politica energetica "a zig-zag" del presidente, Emmanuel Macron, "ci sta conducendo dritti contro un muro" e "non abbiamo più la certezza di ricevere le forniture", ha affermato dopo una tavola rotonda organizzata da funzionari locali dei Repubblicani, alla presenza di industriali e operatori del settore energetico. Pecresse ha quindi annunciato che si opporrà "formalmente" alle chiusure programmate degli impianti. (segue) (Frp)