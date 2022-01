Francia: Pecresse, serve un "piano di rilancio" che punti sul nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza questo "piano di ripresa nucleare", "non raggiungeremo la neutralità carbonica nel 2050", ha affermato al presidente della regione Ile-de-France. "La prima cosa che chiederò al mio presidente del Consiglio è di elaborare un grande piano di salvataggio per Edf (operatore nucleare francese), questa grandissima azienda" che "il governo ha messo in ginocchio appropriandosi delle entrate necessarie per i suoi investimenti e il rinnovo del settore nucleare", ha affermato Pecresse. La candidata si è impegnata a "includere il nucleare tra le energie a basse emissioni di CO2 che saranno finanziate dall'Ue". "L'obiettivo è che questo settore venga riconosciuto come partecipe della sfida ecologica del secolo, ovvero la neutralità carbonica", ha affermato la candidata alle presidenziali. (Frp)