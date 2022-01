Bosnia: von der Leyen, futuro nell'Ue come Stato unico, unito e sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha un futuro nell'Unione Europea solo come Stato unico, unito e sovrano. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera agli organizzatori delle proteste a Bruxelles e in diverse altre città a causa della crisi politica in corso in Bosnia. Secondo quanto riporta il portale “Klix”, von der Leyen ha avvertito che la Republika Srpska (entità serba della Bosnia) rischia l'isolamento a causa del blocco delle istituzioni statali. "L'Ue si rammarica profondamente per la crisi politica che ha fermato il progresso delle riforme e condanna il blocco delle istituzioni statali. Il percorso intrapreso dalla Republika Srpska non può che portare all'isolamento. Le iniziative di ritiro dalle istituzioni statali sono inaccettabili e mettono a repentaglio l'integrazione dell'Ue", ha affermato von der Leyen. La presidente della Commissione ha condannato la retorica dei leader della Republika Srpska durante la commemorazione incostituzionale del 9 gennaio, che ha valutato come un contributo al perdurare delle tensioni. "Nell'Ue non c'è posto per minimizzare e negare il genocidio e altri crimini di guerra, non c'è posto per glorificare i criminali di guerra", ha sottolineato il presidente della Commissione. (Seb)