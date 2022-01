Arabia Saudita-Pakistan: fonti stampa, Riad finanzia Islamabad per nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Arabia Saudita è tra i principali finanziatori di Islamabad perché interessata a ottenere un contatto indiretto con il governo ad interim dell'Afghanistan dei talebani e per ottenere informazioni e pareri tecnici nell'ambito del nucleare. Lo ha riferito il portale informativo online francese focalizzato su notizie di intelligence "Intelligence online", poi citato dal quotidiano panarabo "Al Quds al Arabi". Da quanti rivelato, infatti, dietro al prestito di 4,5 miliardi di dollari statunitensi garantito dal Fondo saudita per lo sviluppo alla Banca centrale del Pakistan ci sarebbero le intenzioni di Riad di appoggiarsi ad Islamabad per comunicare con il governo ad interim dei talebani a Kabul e ottenere pareri tecnici e di expertise nell'ambito dell'energia nucleare, ambito in cui il Pakistan è attivo da diversi anni. Le fonti stampa hanno poi affermato che non è la prima volta che le parti dialogano su tali tematiche: da mesi, i servizi di intelligence dei due Paesi sono in costante contatto, così come le squadre di ricerca e sviluppo nell'ambito nucleare.