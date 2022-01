Russia-Ucraina: Cremlino, non escludiamo incontro Putin-Zelensky a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non esclude un possibile incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a Pechino. È quanto dichiarato all’agenzia di stampa “Ria Novosti” dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo cui Putin a Pechino non ha in programma incontri bilaterali a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19. "A causa delle restrizioni non sono previsti incontri bilaterali. E non ci sono nemmeno dei piani per incontrare Zelensky. Anche se non possiamo escluderlo completamente", ha detto Peskov. Putin dovrebbe avere un unico colloquio bilaterale a Pechino con l’omologo cinese Xi Jinping e, successivamente, parteciperà all’inaugurazione dei giochi olimpici invernali prevista il 4 febbraio prossimo. (Rum)