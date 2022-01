Quirinale: Pd, molto soddisfatti per intesa su rielezione Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Siamo molto soddisfatti dell'intesa sulla rielezione del presidente Mattarella, che segna un grande successo per il Paese, per il Parlamento, per la stabilità dell’azione del governo. La saldezza e l'unità del Partito democratico sono state poste al servizio della Repubblica e delle istituzioni". Lo dichiara Marco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale del Pd. (Rin)