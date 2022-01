Energia: Germania, le tre direttrici per rendere sostenibile la rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Installare nuove linee di trasmissione nel Mare del Nord, disposizioni precise per gli impianti di produzione e controllo intelligente dei consumi: sono queste le tre direttrici principali della strategia del governo tedesco per favorire la transizione della rete elettrica nazionale. Come si legge sul quotidiano “Handelsblatt”, nell’accordo di governo fra Partito socialdemocratico (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), si punta a un vero e proprio ripensamento del sistema per rendere possibile la transizione energetica. Secondo l'accordo di coalizione, entro il 2030 dovrebbero essere installati sistemi offshore con una capacità di almeno 30 gigawatt: attualmente non si arriva nemmeno a otto gigawatt. Ma per trasferire l’energia prodotta alla Germania continentale, serviranno nuovi, nuovi cavi con un livello di tensione e una capacità di trasmissione significativamente più elevati. Secondo l'operatore di rete Tennet, con l'ausilio di tali cavi sarebbero necessarie solo undici nuove linee, invece delle 25 indicate, per collegare i nuovi parchi eolici offshore previsti entro il 2030. (segue) (Geb)