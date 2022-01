Energia: Germania, le tre direttrici per rendere sostenibile la rete elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, affinché la rete rimanga stabile, le centrali elettriche dovranno immettere tanta elettricità quanta ne consumano famiglie e aziende. Gli operatori dei sistemi di trasmissione dovranno adattare la produzione delle centrali elettriche convenzionali con una capacità di dieci megawatt o più alla domanda. Ciò significa che se si riscontra un eccesso di fornitura nella rete, le centrali elettriche dovranno porre dei limiti. Questo processo, noto come “redispatch”, consentirà di ridurre i costi. Infine, non solo la produzione di elettricità deve diventare più intelligente, ma anche il consumo. Gli impianti eolici e solari generano quantità diverse di elettricità a seconda del tempo e, per compensare questi sbalzi, le forniture devono essere immagazzinate o consumate esattamente quando vengono generate. Meno della metà dell'elettricità prodotta in Germania proviene da fonti rinnovabili, quindi le centrali elettriche a carbone e gas controllabili possono compensare tali fluttuazioni. Secondo vari esperti, tuttavia, maggiore è la quota di energie rinnovabili e maggiore sarà la flessibilità e le necessità di stoccaggio richieste. (Geb)