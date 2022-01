Turchia: Erdogan minaccia stampa con misure per "proteggere cultura nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro, potrebbero essere introdotte, in Turchia, delle nuove stringenti misure sull'attività della stampa in modo da difendere "la cultura nazionale e i giovani dai contenuti dannosi pubblicati su social e giornali". Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in un avviso ufficiale pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica. Erdogan non ha specificato in cosa consisterebbero tali misure, ma ha parlato di "proteggere la morale e la cultura nazionale dalle minacce esterne, veicolate su stampa, media e internet" al fine di "preservare l'identità nazionale e salvaguardare i giovani turchi". Nel 2021, la Turchia ha occupato il 151esimo posto su 180 per la libertà di stampa, secondo il rapporto annuale di "Reporter senza frontiere", a causa del fatto che il 90 per cento dei giornali ed emittenti nazionali è posseduta da enti governativi o comunque sono vicini al presidente. (Tua)