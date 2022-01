Russia: Putin, analizzare legislazione su Ong che operano come agente straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato di analizzare la legislazione sulla regolamentazione delle attività delle organizzazioni non governative e dei media che agiscono come agenti stranieri entro il primo maggio. È quanto riporta il sito web del Cremlino, secondo cui l’obiettivo è analizzare la legislazione “sulla regolamentazione delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono le funzioni di agente straniero, anche in termini di esclusione dal registro delle organizzazioni pertinenti”. Nel testo delle istruzioni inviate dal Cremlino, si legge inoltre che “se necessario” si potranno “presentare delle proposte per migliorare la legislazione della Federazione Russa". (Rum)