- Pier Ferdinando Casini come prima opzione o, in alternativa, la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Questi, a quanto si apprende da ambienti vicini a Forza Italia, i nomi che sono stati fatti da FI durante la riunione delle forze politiche di maggioranza in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)