Francia: Le Pen, chi vuole lasciare il Rassemblement National lo faccia subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi vuole lasciare il Rassemblement National lo faccia subito: sono le parole di Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese che ha così commentato le diverse defezioni nei ranghi della sua formazione politica. Le Pen, come riferisce l’emittente televisiva “BfmTv”, ha preso di mira non solo chi ha defezionato per universi al suo rivale, l’ultraconservatore Eric Zemmour, ma anche gli indecisi. "Mancano 70 giorni a un grande evento per il futuro dei francesi, e avere persone che fingono di essere qui quando in realtà i loro cuori e le loro menti sono altrove è insopportabile, è una totale mancanza di dignità, di rispetto per tutti i nostri attivisti ", spiega la candidata alle presidenziali farncesi. (Frp)