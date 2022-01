Quirinale: Ruffino (CI), Mattarella miglior viatico per stabilità e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sergio Mattarella "è il miglior viatico per tutelare e garantire a livello internazionale il new deal di crescita e sviluppo intrapreso in questi mesi dall'Italia con il governo Draghi". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia, in una nota. "Una figura di altissimo livello - aggiunge la parlamentare - apprezzata a livello internazionale e soprattutto da tutto il popolo italiano. Auspico che il presidente Mattarella superi la sua riluttanza ad accettare un secondo mandato, per assicurare, ancora una volta, stabilità al Paese". (Com)