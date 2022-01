Germania: Meuthen, AfD non ha più un futuro come "partito pantedesco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun futuro nel progetto politico di Alternativa per la Germania (AfD) come “partito pantedesco”: è quanto ha scritto su Facebook, Joerg Meuthen, dimessosi dalla leadership di AfD. In passato Meuthen, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemein Zeitung”, aveva "avvertito dei pericoli di una crescente radicalizzazione" ma non è riuscito a fermare questa tendenza. Meuthen, che ieri ha lasciato il partito, ha aggiunto di non vedere possibilità che l'AfD "diventi politicamente maggiorenne". "Cospicue componenti del partito e con esso alcuni dei suoi massimi rappresentanti hanno optato per un corso sempre più radicale, non solo linguisticamente disinibito, per posizioni politiche e gaffe verbali", ha scritto Meuthen sulla sua pagina Facebook. Ciò spinge il partito “in un completo isolamento e sempre più lontano dalle altre forze politiche”. (Geb)