Quirinale: Conte, abbiamo preservato continuità azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo primario era affrontare questo passaggio decisivo garantendo la stabilità dell’azione dell’esecutivo". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, lasciando Montecitorio. "Per noi era fondamentale non compromettere l’azione di un governo, che deve essere forte e decisa, e che non può interrompersi: questo risultato lo abbiamo conseguito e lo stiamo conseguendo", ha aggiunto. (Rin)