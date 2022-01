Consulta: Sisto, auguri ad Amato, Carta è stella polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Giuliano Amato, neo presidente della Consulta. Viviamo un momento di particolare complessità ma anche di rinnovata centralità del dettato costituzionale, tornato protagonista anche del nostro sistema giudiziario. La Carta è dunque, oggi più di ieri, la stella popolare dell'attività legislativa e del rapporto tra Stato e cittadino. Che, in questo quadro, sia un giurista esperto e un uomo delle istituzioni a guidare la Consulta non può che essere per tutti un elemento di ulteriore garanzia". Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. (Rin)