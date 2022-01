Quirinale: Serracchiani-Malpezzi, assicurata stabilità, decisiva azione Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa sulla rielezione del presidente Mattarella sancisce un "fatto di eccezionale rilievo per il Paese. Assicuriamo stabilità e continuità all'azione di governo e viene confermato l'impegno che il Paese sta compiendo per consolidare la ripresa economica e proseguire l'azione di contrasto alla pandemia. Siamo felici di aver svolto un'azione decisiva, agendo in modo determinato e unitario, per il raggiungimento di questo risultato". Lo affermano Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, rispettivamente capogruppo Pd alla Camera e al Senato. (Rin)