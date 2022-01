Taiwan: ambasciatore cinese negli Usa, rivendicazioni autorità porteranno a conflitto militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le autorità di Taiwan si ostineranno a rivendicare l'indipendenza della loro isola, "molto probabilmente" questo porterà la Cina e gli Stati Uniti ad un conflitto militare. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese negli Usa, Qin Gang, in un'intervista rilasciata alla statunitense "National Public Radio". "La questione di Taiwan è la più grande scatola porta esche fra Cina e Stati Uniti", ha detto il diplomatico in un'intervista diffusa ieri, alla quale Washington non ha per il momento reagito. L'intervista è andata in onda poche ore dopo che il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi hanno discusso della crisi in Ucraina. Ieri la portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Zhu Fenglian, ha chiesto agli Stati Uniti di smettere di prestare appoggio ai propositi indipendentisti di Taiwan e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina. Zhu è tornata ad accusare il Partito progressista democratico alla guida dell'Isola di collusione con i Paesi esteri finalizzata alla secessione dalla Cina. Pechino risponderà severamente a ogni tentativo in tal senso, ha concluso. (segue) (Cip)