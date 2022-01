Taiwan: ambasciatore cinese negli Usa, rivendicazioni autorità porteranno a conflitto militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica popolare rivendica storicamente Taiwan come parte del proprio territorio e nell'ultimo anno ha intensificato le attività militari nello Stretto per riaffermare il suo controllo sull'Isola autogovernata. A tale scopo l'Aviazione cinese ha incrementato le sortite nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) taiwanese, arrivando a dispiegare 39 velivoli lo scorso 23 gennaio. Ieri il ministero della Difesa di Taipei ha segnalato la presenza di altri nove aerei nell'angolo sud-ovest dell'Adiz, in una formazione che comprendeva sei caccia J-16, un aereo da guerra elettronica Y-8 Ew e due quadrimotore turboelica Y-8 Asw. (Cip)