Siria: inviato Onu Pedersen, "fase operazioni militari nel Paese conclusa"

- La fase delle operazioni militari in Siria si è conclusa, ed è arrivato il momento di condurre nuove trattative per la risoluzione del conflitto. Lo ha detto l'inviato speciale del segretario delle Nazioni unite in Siria, Geir Pedersen, in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. "Le principali fazioni coinvolte nel conflitto mi hanno detto che la fase delle operazioni militari è conclusa", ha detto Pedersen, sostenendo anche che "non ci sono grosse differenze strategiche, soprattutto tra Stati Uniti e Russia, il che è una notizia positiva. Il dialogo è stato fermo per quasi due anni ma nel frattempo sono cambiate molte cose: ora c'è un ampio e generale sostegno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite". Infine, l'inviato speciale dell'Onu ha garantito che "l'approccio continuerà a basarsi su una strategia passo dopo passo per far attuare accordi e risoluzioni parallelamente a tutte le fazioni in campo". (Res)