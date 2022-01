Brasile: fuga di informazioni elettorali, Bolsonaro non si presenta per testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non si è presentato alla polizia per testimoniare nell'ambito di un'indagine in corso sulla presunta fuga di informazioni sensibili dai server della Corte elettorale superiore (Tse). Lo riferisce il "Jornal do Brasil", ricordando che il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes aveva ordinato al capo dello Stato di presentarsi alla Polizia federale per testimoniare "personalmente" sui fatti. Bolsonaro aveva fatto ricorso in Cassazione contro la decisione di De Moraes, per la prima volta nella storia recente brasiliana, ma il giudice lo aveva respinto per ritardo sui termini. In totale sono state dieci le indagini presentate dal procuratore generale alla Corte Suprema che coinvolgono Bolsonaro e alcuni suoi ministri ed alleati al governo. (Brb)