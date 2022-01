Ucraina: premier polacco Morawiecki, sappiamo cosa è in grado di fare Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno sa cosa farà il presidente russo, Vladimir Putin, ma sappiamo tutti cosa può fare: pressioni economiche, ricatti nel settore energetico ma anche aggressioni come quella avvenuta in Georgia e l’annessione della Crimea. Sono le parole del premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Mundo”. Questi esempi, spiega, “sono una chiara prova che la Russia è disposta a violare i principi accettati della politica internazionale. L'Ue e la Nato devono fare tutto il possibile per impedire ulteriori mosse aggressive di Putin”, ha detto Morawiecki, secondo cui nessuno sta minacciando la Russia, in quanto la Nato è un’organizzazione di natura difensiva. "Ricostruire il potere imperiale della Russia è il sogno di Putin, che dobbiamo bloccare. Altrimenti, diventerà un incubo per tutti noi", ha aggiunto il premier. “L'unica cosa che chiediamo alla Russia è che rispetti il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Il popolo ucraino lo merita tanto quanto il popolo russo”, ha detto il premier. “L'Ucraina deve avere l'opportunità di difendersi dalla politica aggressiva del suo vicino e deve ricevere un sostegno adeguato affinché possa far fronte a questa minaccia”, ha aggiunto il primo ministro polacco. (segue) (Spm)