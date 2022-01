Ucraina: premier polacco Morawiecki, sappiamo cosa è in grado di fare Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancano le critiche alla Germania, accusata di essere stata troppo debole nel suo rapporto con la Russia. “L'Europa, guidata dalla Germania, ha ingenuamente chiuso un occhio” dinnanzi a vari fatti gravi: l’omicidio del dissidente Boris Nemtsov; il tentato avvelenamento dell’ex spia Sergej Skripal nel 2018; l’attentato alla vita dell’oppositore Aleksej Navalnyj nel 2020. “Dovremmo restare a guardare mentre Putin prende il controllo dell'Ucraina? Non mi aspetto che la Germania venga coinvolta in questo conflitto, se questo è ciò che ha deciso il nuovo governo, ma se si rifiutano di aiutare l'Ucraina, chiederò loro di dirlo ad alta voce. Dichiarazioni evasive come ‘non invieremo armi in Ucraina perché è una zona di conflitto’ non è una politica seria nelle circostanze attuali”, ha detto Morawiecki. Come Ue, ha aggiunto il premier polacco, “abbiamo bisogno di una voce forte, non di tante voci divergenti. Questo non è solo un problema di sicurezza per l'Ucraina, come pensano alcuni partner europei, ma per l'intera Europa, in particolare l'Europa centrale e orientale. L'Ucraina è un vicino dell'Ue, non è alla fine del mondo. Kiev è più vicina a Berlino che Berlino a Madrid. La sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa”. (Spm)