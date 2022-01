Libia: ministero Giustizia condanna tentato omicidio ministra Rahman, "atto codardo contro Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco subito ieri da Halima Ibrahim Abdul Rahman, la ministra della Giustizia di Tripoli, è un "atto codardo contro tutto lo Stato e le sue istituzioni". Lo ha affermato il ministero della Giustizia in un comunicato di condanna pubblicato oggi sui propri canali ufficiali. "Condanniamo e denunciamo fermamente le pratiche terroristiche ingiuste che hanno preso di mira l'Onorevole ministra della Giustizia - Halima Ibrahim Abdul Rahman - affiancando la sua auto e sparandole addosso", si legge nel testo. Si tratta di "un atto criminale codardo volto a compromettere le istituzioni ufficiali dello Stato e a fermare il progresso del processo democratico e vanificare la determinazione dei dipendenti del Ministero della Giustizia in generale, cosa che non succederà", prosegue il comunicato. Infine, il ministero ha invitato le Forze di sicurezza del Paese a "seguire la questione e colpire con pugno di ferro l'autore di questo atto criminale, portandolo davanti alla giustizia". (segue) (Lit)