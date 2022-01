Francia: Covid, il 15 febbraio a 7,5 milioni di persone potrebbe scadere validità pass sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 15 febbraio a circa 7,5 milioni di cittadini francesi scadrà la validità del pass sanitario qualora non ricevano la terza dose di vaccino contro il coronavirus o contraggano la malattia. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, che parla di un vero e proprio stallo nella campagna vaccinale francese. Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha lanciato sui suoi profili social un appello a favore della vaccinazione ma è difficile che si possa arrivare a vaccinare oltre 7 milioni di cittadini in sole due settimane. Tuttavia, il quotidiano francese esprime ottimismo sul fatto che la maggior parte di queste persone saranno in grado di mantenere il proprio pass. Secondo proiezioni interne del ministero della Salute, infatti, entro il 15 febbraio, dovrebbero esserci 800 mila nuovi contagi oltre a 3,6 milioni di vaccinazioni già programmate. Da tale computo, tuttavia, restano fuori circa 3 milioni di adulti "a rischio" che, secondo Veran potrebbero facilmente rimediare prenotando un appuntamento per ottenere la terza dose. Il ministro, infatti, ha garantito che ci sono slot liberi per almeno 2 milioni di persone che intendono prenotare l’inoculazione del vaccino contro il Covid.(Frp)