- Non credo in un Mattarella bis. Lo ha detto Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, fuori da Montecitorio questa mattina. “Ha detto più volte di essersi stancato: credo voglia godersi un meritato riposo, perché sette anni al Quirinale non sono facili”, ha detto. (Rin)