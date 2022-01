Francia: Covid, dall'8 febbraio pass vaccinale sarà valido anche in Polinesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pass di vaccinazione contro il Covid-19 valido in Francia sarà esteso alla Polinesia francese dall'8 febbraio per tutte le persone di età pari o superiore a 16 anni. E’ quanto emerge da un decreto dell'Alto commissario della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della comunità d'oltremare. Il pass vaccinale sostituirà quello sanitario necessario per gli spostamenti tra Tahiti e gli altri arcipelaghi polinesiani, l’accesso a concerti e discoteche, mostre e fiere che accolgono più di 50 espositori, centri fieristici con più di 30 stand, oltre che alla maggior parte delle attività culturali, artistiche e altri eventi festivi. Il pass sanitario rimarrà accettato per le persone di età superiore a 12 anni e due mesi per visitare persone ricoverate o per ricevere cure presso le strutture sanitarie. La Polinesia non ha ancora iniziato la vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni. (Frp)