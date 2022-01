Lombardia: Il Gigante, prezzi dei beni di consumo in aumento, confronto con fornitori sempre più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto con i fornitori è sempre più difficile e il prezzo dei prodotti sempre più alto, con i beni di consumo che vedono un continuo aumento dei prezzi. Questo quanto rileva Il Gruppo di distribuzione 'Il Gigante', che conta una settantina di punti vendita in Italia di cui 48 in Lombardia. In particolare, l'aumento dei costi alla fonte riguarda, ad esempio, pasta (+8 per cento), biscotti (+10 per cento), caffè (+5 per cento), farina (+20 per cento), zucchero (+5 per cento) e olio di semi (+10 per cento). “Il Governo deve intervenire subito, in maniere forte e decisa, per contenere il costo dell'energia impedendo che le famiglie siano penalizzate, oltre che dalle bollette, anche dal carrello della spesa" afferma Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del 'Gigante', evidenziando come "per il primo trimestre del 2022 siano previsti aumenti del 55 per cento per l'elettricità e del 40 per cento per il gas, un incremento insostenibile e al qual bisogna porre rimedio". "Senza considerare - aggiunge Giorgio Panizza - i rincari dalla plastica (+70 per cento), del vetro (+40 per cento) e della carta e del cartone (+31 per cento) per gli imballaggi che inevitabilmente vanno a incidere su tutto l'andamento delle filiere". "L'argine alzato da tempo per evitare l'aumento dei prezzi sugli scaffali - prosegue - è sempre più instabile. A ciò, poi, bisogna aggiungere il costo dell'energia proiettato direttamente sui nostri punti vendita e su tutte le nostre strutture che devono essere illuminate, devono contare sul sistema di refrigerazione per la conservazione degli alimenti e, nel prossimo futuro, con l'aumento delle temperature, sul condizionamento dell'aria".(Com)