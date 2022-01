© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da fonti di maggioranza, sono in aumento i consensi per una rielezione dell'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Probabile, viene riferito, che la partita possa chiudersi già stasera in occasione dell'ottavo scrutinio, nell'Aula di Montecitorio. Ottimista il leader di Italia viva, Matteo Renzi: "Stasera si chiude", avrebbe detto l'ex premier. (Rin)