Roma: allacci abusivi a rete elettrica e droga, 9 denunce e un arresto

- I carabinieri dei gruppi di Roma, Ostia e Frascati, insieme a funzionari dell’ufficio Ater e al personale tecnico delle società Acea, Acea Ato-2 e Areti Spa, sono entrati in azione nei rispettivi territori di competenza, in particolare a San Basilio, Fiumicino e Tor Bella Monaca, scoprendo l’occupazione abusiva di 7 appartamenti, e denunciando a piede libero, complessivamente, 9 persone per furto aggravato. A Tor Bella Monaca sono stati denunciati un cittadino marocchino di 44 anni incensurato e 4 romani, 2 uomini e 2 donne, tutti con precedenti, sorpresi in alcuni appartamenti di via Santa Rita da Cascia nei quali son stati accertati allacci abusivi alla rete elettrica. Per lo stesso motivo, nella vicina via Giovanni Battista Scozza, sono state denunciate altre due donne, anche loro con precedenti. (segue) (Rer)