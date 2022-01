Roma: allacci abusivi a rete elettrica e droga, 9 denunce e un arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Lido di Ostia, i carabinieri hanno denunciato a piede libero una donna di origini campane, sempre per furto aggravato di energia elettrica. Lo stesso addebito è stato mosso anche nei confronti di una ragazza romana residente a Fiumicino: in quest’ultimo appartamento, inoltre, i carabinieri hanno sorpreso un 32enne romano, ospitato dalla ragazza nell’appartamento, che aveva la disponibilità di oltre 600 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata, mentre il personale tecnico ha immediatamente rimosso gli allacci abusivi e ripristinato gli impianti originari. (Rer)