Quirinale: Mulè, questa elezione è stata falò della vanità

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Questa elezione per il Quirinale "passerà alla storia come il falò della vanità in cui si sono bruciati candidati e leadership come neanche un tizzone al fuoco", osserva su Twitter il deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "E di tutto ciò - conclude - rimarrà il rumore sordo del crepitio". (Rin)