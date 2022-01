Grecia: aumento depositi settore privato, a dicembre toccano quota 180 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I depositi del settore privato nelle banche greche sono aumentati notevolmente di 4,3 miliardi di euro a dicembre, raggiungendo un totale di 180 miliardi di euro, un livello che non si registrava da settembre del 2011. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, secondo cui l'aumento cumulato dei depositi negli ultimi due anni, e in particolare da marzo del 2020, raggiunge i 35 miliardi di euro ed è un livello record stabilito in condizioni di pandemia, visti anche le interruzioni alle attività produttive imposte per diversi mesi. L'incremento registrato a dicembre è da attribuire sia all'aumento dei depositi detenuti dalle famiglie, che in un mese sono aumentati di 2,7 miliardi di euro, toccando poco più di 135,1 miliardi di euro. La liquidità delle imprese è aumentata nell'ultimo mese dell’anno, portando i saldi dei depositi che detengono nelle banche a 44,8 miliardi di euro.(Gra)