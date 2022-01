© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio si può andare finalmente verso la chiusura" sull'elezione del presidente della Repubblica, scrive sui social il parlamentare del Movimento cinque stelle e sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "In questi minuti si stanno creando le condizioni trasversali per recepire i chiari segnali del Parlamento. Non perdiamo altro tempo, serve stabilità", conclude.(Rin)