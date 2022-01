Quirinale: Mollicone (Fd’I), speriamo che Parlamento si riconosca in Nordio che è personalità di spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto allo “spettacolo indecoroso che sta dando il Parlamento, Fratelli d’Italia, in maniera lineare e coerente con le proprie proposte, voterà Carlo Nordio, auspicando che non solo le forze del centrodestra, ma tutto il Parlamento possa riconoscersi in un personaggio di grande spessore istituzionale e civile”. Lo ha detto Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, uscendo da Montecitorio. “Certo, ci sorprende che non si sia ancora trovata una quadra, e in tal senso auspichiamo un’elezione diretta del capo dello Stato che eviterebbe questo teatrino agli italiani”, ha detto. (Rin)