Germania: Soeder (Csu), serve nuovo sistema di allerta nazionale sui contagi di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bavarese, Markus Soeder, ha chiesto l’introduzione a livello nazionale di un nuovo sistema per stabilire lo stato di allerta legato ai contagi di Covid-19. Come riferito dallo stesso Soder all’edizione domenicale del quotidiano “Die Welt”, dopo le risoluzioni piuttosto vaghe dell'ultima conferenza dei primi ministri e vista la significativa mancanza di opzioni ai test Pcr, c’è “bisogno di un nuovo sistema di classificazione che dovrebbe essere basato sull'occupazione dei letti d'ospedale". "Questo è l'unico modo per scoprire se il sistema sanitario rimarrà stabile o se sarà sovraccaricato", ha aggiunto il primo ministro bavarese e leader dell’Unione cristiano-sociale (Csu). Secondo Soeder, inoltre, è importante distinguere esattamente quanti pazienti "vengono ricoverati in ospedale esclusivamente a causa del coronavirus e quanti no".(Geb)