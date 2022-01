Cina: Olimpiadi, quotidiano di Stato accusa Usa di incitare gli atleti al boicottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono boicottare "in modo rovinoso" le Olimpiadi invernali di Pechino sobillando gli atleti a fare critica politica contro il governo ospitante. Lo scrive oggi il quotidiano cinese di Stato "China Daily", secondo il quale Washington mira ad "interrompere e rovinare con cattiveria" la competizione sportiva in apertura la prossima settimana. In un articolo pubblicato ieri sera, il quotidiano in lingua inglese e diretto dal dipartimento della pubblicità del Partito Comunista Cinese al potere cita fonti secondo le quali "forze anti-cinesi" vogliono interrompere i Giochi e politicizzare l'evento sportivo. In dichiarazioni alla stampa internazionale, un portavoce dell'ambasciata Usa a Pechino ha smentito queste voci, sostenendo il diritto degli atleti ad esprimersi liberamente. (Cip)