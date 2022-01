Colombia: l'imprenditore italiano che crea lavoro e diritti nella terra della coca e delle stragi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2011 è arrivata una rete per l'elettrificazione del municipio, grazie a un accordo con il ministero locale dell'Energia e delle miniere. "Altro cambio clamoroso è stato aver portato energia elettrica 24 su 24 nella terra. Significa rendere il lavoro più facile e continuo, poter studiare, portare internet, lavorando addirittura alla fibra ottica", ha detto Vigna ricordando che per motivi logistici la centrale di Mapiripan è ancora "terribilmente" alimentata da diesel, ma che all'interno della Poligrow, l'approccio è tutto centrato "sulle energie rinnovabili con un ciclo che non perde neanche un pezzetto dell'intera filiera produttiva". L'autorevolezza conquistata da Poligrow ha spinto la popolazione locale a bussare alle porte dell'impresa per avere ogni intervento, dal cibo agli aiuti per trovare le persone scomparse. "Per mettere un freno a questo flusso di richieste, per evitare eccessivo carico ai conti economici e non abbandonare la popolazione, abbiamo deciso da ultimo di dare vita a una fondazione. E questa a sua volta alimenta progetti di comunicazione e promozione dell'integrazione, a partire da un torneo di calcio in cui "non vince chi fa più gol ma chi fa meno falli". (segue) (Mec)