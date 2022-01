Colombia: l'imprenditore italiano che crea lavoro e diritti nella terra della coca e delle stragi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto complesso per finire, il rapporto con le questioni più spinose della realtà politica e sociale del Paese. A partire dall'inserimento al lavoro delle comunità indigene, inizialmente scartato per il timore di violare le tradizioni. Messo dalle autorità dinanzi al dubbio di violare l'eguaglianza, Vigna ha chiesto aiuto all'Università de los Andes e sviluppato un protocollo di lavoro innovativo che permette, con altre condizioni, la presenza delle comunità nei campi. I momenti più delicati sono arrivati quando sulla scorta dell'incedere dei negoziati di pace, per l'accordo che avrebbe messo fine a una guerra cinquantenne, diverse organizzazioni non governative hanno messo sotto pressione la Poligrow, aumentando il peso contrattuale a favore della guerriglia. Un momento "molto difficile" che ha visto Vigna finire nell'occhio del ciclone, "perché le imprese non si sconfiggono con le armi ma con una campagna mediatica avversa". A mia difesa, ha detto l'imprenditore, si sono alzati "300 leoni, i lavoratori della terra che mi hanno abbracciato uno per uno, permettendoci di superare la crisi". (Mec)