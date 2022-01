Roma: incendio appartamento all'Olgiata, muore donna di 67enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 67 anni è morta ieri, nell’incendio del suo appartamento in via Bragato all’Olgiata a Roma. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, lo hanno trovato invaso da fiamme e fumo. Nella camera da letto hanno, invece, trovato il corpo esanime della donna che, tra l’altro, era disabile. Ad ucciderla sembra essere stato il monossido prodotto dalla combustione. I pompieri, messa in sicurezza l’area, hanno cercato le possibili cause del rogo senza trovarlo; hanno escluso il corto circuito ma non l’ipotesi che l’innesco possa essere una sigaretta accesa dato che la vittima era una accanita fumatrice. Sul posto anche gli agenti della polizia scientifica, del Commissariato Flaminio e delle Volanti. (Rer)