Mali: ministra Difesa francese, non resteremo nel Paese a qualsiasi costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'incontro ministeriale tra Unione europea e G5 Sahel, tenuto lo scorso 26 gennaio, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha detto che l'Unione europea resta impegnata nel Sahel riconoscendolo come partner affidabile e di lunga data per la regione, ribadendo tuttavia che questo non potrà avvenire "a qualsiasi costo".Per quanto riguarda il Mali, "ho ricordato che l'Ue vuole rimanere impegnata nel Mali e nel Sahel, ma non a tutti i costi. In questa prospettiva ho chiesto al ministro di darci garanzie concrete per assicurare l'efficacia delle nostre operazioni" di sostegno per le forze di difesa e sicurezza. "Sosteniamo la richiesta del Cedeao al Mali di adottare un calendario elettorale credibile senza ritardi", ha proseguito Borrell. "L'Ue è unita nella sua posizione di imporre sanzioni individuali contro chi ostacola il processo di transizione democratica in Mali", ha detto Borrell. Quanto al Burkina Faso Borrell ha detto che "l'Ue condanna fermamente il rovesciamento del presidente Roch Marc Christian Kaboré e ribadisce l'attaccamento al rispetto delle istituzioni repubblicane e al ritorno rapido del sistema costituzionale. L'immediata liberazione di tutti quanti sono imprigionati illegalmente, a iniziare da Kaboré, è essenziale", ha sottolineato ancora l'Alto rappresentante. "In questo contesto regionale così difficile, sono lieto di poter continuare la nostra cooperazione robusta e fruttuosa con Niger e Mauritania" e "abbiamo preso nota dei progressi nella transizione in Ciad che continuiamo a sostenere", ha proseguito Borrell. "L'Ue è determinata a continuare a sostenere le popolazioni del Sahel", ha concluso l'Alto rappresentante. (Frp)