India: revocato da oggi il coprifuoco nel fine settimana, rimarrà la notte

- Entra in vigore da oggi la misura con cui le autorità di Nuova Delhi hanno revocato il coprifuoco nel fine settimana, misura disposta lo scorso 4 gennaio per frenare i contagi da Covid-19, e ha autorizzato la riapertura di ristoranti e mercati a seguito del forte calo delle nuove infezioni. "In considerazione del calo dei casi positivi, è stato deciso di allentare gradualmente le restrizioni, nel contestuale rispetto di un comportamento appropriato", ha detto ai media locali il luogotenente governatore di Delhi, Anil Baijal. Se dopo il 27 gennaio il numero di infezioni è sceso a poco più di 4mila casi dal picco di quasi 28mila registrato il 13 gennaio, il governo locale ha tuttavia deciso di mantenere chiuse le scuole, mentre ristoranti, bar e cinema a Delhi potranno operare con una capacità massima del 50 per cento e il numero di persone ai matrimoni sarà limitato a 200. (Inn)