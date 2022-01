Ucraina: Stoltenberg, a nessuno interessa conflitto armato, pronti a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nessuno interessa un conflitto armato, ma la Nato è favorevole a dare tutto l’assistenza necessaria alle Forze armate ucraine per resistere alla minaccia di un'invasione armata. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”. “Siamo tutti responsabili affinché inizi un dialogo politico che possa aiutarci a trovare una soluzione ai conflitti intorno all'Ucraina. Ovviamente spetta alla Russia procedere a una de-escalation. Hanno decine di migliaia di truppe da combattimento pesantemente armate in giro per l'Ucraina, ma la Nato è disposta a impegnarsi in un dialogo politico in buona fede con la Russia. Nessuno è interessato a un conflitto armato”, ha detto Stoltenberg. Dialogo sì, ma con dei punti fermi, spiega il segretario generale. “Non siamo disposti a scendere a compromessi sui nostri principi fondamentali relativi alla sicurezza dell'Europa, compresi quelli ai quali la Russia ha già aderito. Gli alleati e la Russia hanno convenuto che ogni Paese ha il diritto di seguire la propria strada, di decidere se aderire o meno a un'organizzazione come la Nato. Se iniziamo a mettere in discussione questi principi, torniamo al vecchio ordine di sicurezza in cui le grandi potenze avevano delle sfere di influenza e in cui decidevano cosa potevano o non potevano fare i loro vicini. Quello non è il mondo in cui vogliamo vivere perché viola il concetto di nazioni sovrane e indipendenti”, ha detto Stoltenberg. (segue) (Spm)