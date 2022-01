Ucraina: Stoltenberg, a nessuno interessa conflitto armato, pronti a sostenere Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale ribadisce che le garanzie di sicurezza proposte dalla Russia, peraltro, vanno oltre l’Ucraina. “La Russia vuole firmare un trattato legalmente vincolante che bloccherebbe qualsiasi futura adesione alla Nato. Se la Svezia, ad esempio, volesse aderire, la decisione spetterebbe ai cittadini svedesi e non a Mosca. In secondo luogo, è stata la Finlandia a prendere la decisione sovrana di essere neutrale e di cercare una via di mezzo tra il Patto di Varsavia e la Nato. Quindi dobbiamo rispettare la decisione dell'Ucraina, indipendentemente dal fatto che sia favorevole o meno all'adesione”, ha proseguito Stoltenberg. “Penso che gli alleati della Nato abbiano l'obbligo di offrire assistenza all'Ucraina. Forniamo sostegno politico e pratico, li aiutiamo a modernizzare le loro agenzie di difesa, li aiutiamo a combattere la corruzione, li aiutiamo a stabilire meccanismi di difesa informatica. Per quanto riguarda le armi difensive, gli alleati hanno opinioni diverse. Alcuni alleati, come il Regno Unito, gli Stati Uniti o i Paesi baltici, stanno fornendo questo tipo di armi, ma ciò rientra nel diritto dell’Ucraina di potersi difendere”, ha detto Stoltenberg, ricordando che si tratta di “un principio sancito dalla Carta delle Nazioni Unite”. (Spm)