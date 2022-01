Libia: consigliere Onu Williams a stampa, "ritiro mercenari non è prerequisito per elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il consigliere del segretario generale delle Nazioni unite per la Libia, Stephanie Williams, il ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia non sarebbe un prerequisito per lo svolgimento delle elezioni. Lo ha detto Williams stessa in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa internazionale, in cui ha sostenuto che l'unico modo per risolvere la crisi libica è "tramite la partecipazione del popolo a elezioni libere e trasparenti" e che "il ritiro dei mercenari non è una condizione imprescindibile per le elezioni. Si tratta di un'operazione che va svolta con cautela". (Lit)